Vertimmerde teams in Kortrijk-Lokeren, Maric ziek

Foto: © photonews

Bij KV Kortrijk hunkeren ze dezer dagen naar niet alleen een zege, ook een gelijkspel zou al een hele slok op de borrel zijn. In de weg van het doorbreken van de slechte reeks staat Sporting Lokeren.

KV Kortrijk stak deze week de koppen bij elkaar. Acht nederlagen na elkaar, dat kruipt in de kleren. "De spelers hebben zonder coaches samen gezeten om te praten over de situatie, daar zijn positieve zaken uitgekomen", aldus coach Bart Van Lancker.

Toch wil Van Lancker ook niet panikeren. "Zes van die acht wedstrijden waren tegen ploegen uit de top-zeven. Dat zijn wedstrijden die je altijd kan verliezen. Het is jammer dat ze allemaal na elkaar komen, maar met een andere kalender kan je die over vier maanden ook allemaal verliezen."

Selectie Kortrijk: Kovacevic, Goutas, Pavlovic, Chevalier, Kage, Saadi, Sifakis, Van der Bruggen, Barbaric, Galens, Joãozinho, Rougeaux, Mercier, Rolland, Ouali, Kaminski, D'Haene, Van Loo, Veldwijk en Sarr.

Lokeren had de drie punten verdiend tegen AA Gent en maakte zo komaf met die wanprestatie in Moeskroen. Ene Lovre Kalinic zorgde toen voor het Gentse punt. Benieuwd of Lokeren dat ook buitenshuis kan opbrengen. Lokeren moet het wel drie maanden zonder kapitein Overmeire doen.

Selectie Lokeren: Verhulst, Copa, De Wolf, Maric, Ticinovic, Galitsios, Ninaj, Terki, Persoons, Rassoul, Jambor, Bolbat, Miric, Enoh, De Sutter, Martin, Straetman, Hupperts, De Ridder en Ansah.