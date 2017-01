Liverpool nu ook uit FA Cup tegen laagvlieger uit Championship ondanks goal Origi

Foto: © photonews

Liverpool heeft het laten afweten in de FA Cup. Jürgen Klopp stuurde een klein veredeld B-elftal de wei in, maar dat bleek niet genoeg om Wolverhampton af te houden.

B-elftal mag je met een korreltje zout nemen, want de basisopstelling van Liverpool zag er zo uit: Karius, Randall, Gomez, Klavan, Moreno, Lucas, Ejaria, Wijnaldum, Woodburn, Firmino, Origi. Daar zat dus nog altijd heel wat schoon volk bij. Geen Mignolet dus, wel Origi. Maar al na één minuut moesten de Reds achtervolgen. Stearman kopte een vrije trap van Helder Costa tegen de netten.

En voor de rust verdubbelde Weiman de score, weer op assist van Helder. Tussendoor had Liverpool wel het initiatief, maar tot grote doelkansen kwam het niet. En dat bleef zo in de tweede helft. Tien minuten voor tijd scoorde Origi van dichtbij de treffer van de hoop, maar verder kwam Liverpool niet. Een grote klap voor de sterrenformatie van Klopp. Na de League Cup liggen ze nu ook uit de FA Cup. En dat allemaal in vier dagen tijd.