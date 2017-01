Lommel United en Union doen OH Leuven enigszins nog een plezier

OH Leuven ging vrijdagavond al voor de vierde opeenvolgende keer onderuit in de Proximus League. OHL bengelt zo op de voorlaatste plaats in de 1B-reeks, maar het onderlinge resultaat van de concurrenten valt nog enigszins mee.

Zo hielden Lommel United en Union Saint-Gilloise het zaterdagavond op een gelijkspel. Beide ploegen hadden nood aan een deugddoende driepunter, maar kwamen gedurende negentig minuten niet tot scoren.

Lommel blijft zo troosteloos laatste. De Limburgers konden tijdens deze periode nog niet één overwinning boeken en tellen amper vier punten. Union staat zesde met tien punten uit tien wedstrijden, dat is één punt meer dan OH Leuven.

