Op dit uur mag het wel wat meer zijn: nieuwste aanwinst JPL heeft wel érg knap vriendinnetje meegebracht om stadion te vullen

Vladimir Kovacevic is de nieuwe aanwinst van KV Kortrijk. Hij werd deze week voorgesteld in het typische steenkolenengels die ook al Milan Jovanovic typeerde. Bovendien heeft Kovacevic een bloedmooie vriendin meegenomen naar West-Vlaanderen.

Milana Vujanovic mag er dan ook meer dan wezen. Zij komt in navolging van Kovacevic naar België en zal dus de komende weken of maanden wel eens te spotten zijn in het Guldensporenstadion.

Misschien is dat wel een manier om het stadion van Kortrijk ook in play-off 2 te laten vollopen. We kunnen het alvast vurig gaan hopen, want Milana ziet er niet slecht uit.

