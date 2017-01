Uitblinker Mo Messoudi bezorgt Beerschot-Wilrijk een elfde (!) opeenvolgende competitiezege

KFCO Beerschot-Wilrijk heeft zijn elfde opeenvolgende competitiezege geboekt. Tegen een stug Excelsior Virton nam uitblinker Mohamed Messoudi z'n ploeg op sleeptouw. Hij maakte de twee eerste doelpunten in de duidelijke 3-0 overwinning.

Marc Brys koos tegen Virton voor dezelfde basisploeg als vorig weekend in Hamme (1-2 winst). Dat wil zeggen: met Geudens en Pietermaat als brekers op het middenvelder en zonder aanvoerder Jaric Schaessens, die opnieuw op de bank zat. Beerschot-Wilrijk was al na een zevental minuten een eerste keer gevaarlijk. Virton-doelman Geordan Dupire keerde de halfvolley van Mo Messoudi.

Een kwartier later schreeuwde het Kiel om een strafschop nadat een Virton-verdediger een nieuwe poging van Messoudi met de arm had afgeweerd. De scheidsrechter ging er niet op in. Twee minuten later speelde Messoudi linksachter De Jonghe vrij, maar zijn schot zoefde over.

Uitblinker Messoudi

Het was slechts uitstel van executie. De bedrijvige Mo Messoudi - wéér hij - was de afwerker van een aanval die hij zelf opzette. Via Rusu kwam hij terug in balbezit en zijn gekraakt schot verdween in de verste hoek: 1-0. Het was het eerste doelpunt van het seizoen voor de door blessures geplaagde Messoudi.

Michael Clepkens had in de eerste helft nog geen bal moeten pakken wanneer hij plots een vrijschop over zijn eigen doellijn trapte. Even later kwam de doelman van de thuisploeg opnieuw met de schrik vrij. Hij tackelde de bal weg voor de aanstormende Mbuba, maar het leer caprioleerde via Swinkels opnieuw in de voeten van de spits van Virton. Jan Van den Bergh moest redding brengen. Beerschot-Wilrijk haalde de rust met een krappe, maar verdiende 1-0 voorsprong.

Tweede helft

De tweede helft had weinig om het lijf. Virton gaf nog weinig weg, maar slaagde er zelf ook niet in om een goede aanval in elkaar te knutselen. Tien minuten ver in de tweede helft moest Guillaume François (noodgedwongen?) gaan rusten, maar Beerschot-Wilrijk had geen verdedigers op de bank zitten. Placca kwam erin voor François, Alex Maes werd voor de gelegenheid even rechtsachter.

Het was lang wachten op een échte doelkans tot Rusu foutief werd afgestopt in de zestien: strafschop voor Beerschot-Wilrijk. Uitblinker Mo Messoudi nam zijn verantwoordelijk en stuurde doelman Dupire de verkeerde kant uit: 2-0. Na het tweede doelpunt van Beerschot-Wilrijk was de match gespeeld. Voor de thuisploeg hoefde het niet meer, de bezoekers konden niet meer.

Helemaal in het slot zorgden invallers Schaessens en Placca nog voor de overdreven 3-0 cijfers. De Togolees ontfutselde de bal van Virton-doelman Dupire en trapte in een leeg doel binnen. Dessel wordt door het gelijkspel tussen Deinze en Dender alleen tweede op 14 punten van leider Beerschot-Wilrijk. Deinze heeft intussen 16 punten achterstand, Virton blijft vierde maar volgt nu al op 18 punten.

