Wat als... Teodorczyk de Gouden Schoen wint: "Dat worden demonstraties in Brugge! Honderdduizenden!"

De Gouden Schoen nadert... Op 8 februari wordt de beste voetballer van onze vaderlandse competitie verkozen. En ja, wie wordt het? Iemand van Club Brugge of... Lukasz Teodorczyk.

In de eerste ronde zullen de Club-spelers quasi met alle punten gaan lopen, maar in de tweede...? Daar zal Teodorczyk op menig stempapiertje op één staan na zijn reeks doelpunten. En ja, een De Bilde-scenario is niet uitgesloten. "Teodorczyk heeft een topprestatie geleverd. Hé, jongens! Meer dan ons Izquierdootje", zegt Jan Mulder in HLN, waarbij hij rekening houdt met 'een rampscenario' voor Club. "Dat wordt een schandaal", meent de analist.

Marc Degryse durft niet zeggen wie er gaat winnen. "In het jaar dat we achter de rug hebben en de stemmingen die daarin gebeurd zijn, is het best mogelijk dat Teodorczyk wint. We hebben de Brexit gehad, we hebben Trump gehad. Wie kan er hier nog de uitslag van een verkiezing voorspellen? Zeg het maar?"

En Mulder weet wat de gevolgen gaan zijn... "Dat worden demonstraties in Brugge, de dag daarop. Honderdduizenden!”