Onlangs nog in beeld bij Anderlecht, maar nu wordt Sirigu mogelijk concurrent van Rode Duivel

Foto: © photonews

RSC Anderlecht was de voorbije weken op zoek naar een nieuwe doelman. Mathew Ryan en Salvatore Sirigu waren in beeld, maar uiteindelijk haalde paars-wit de Spanjaard Ruben Martinez in huis. En Sirigu dan? Wel, die is mogelijk op weg naar een Engelse topclub.

Volgens de laatste berichten in de Engelse media zou Chelsea van plan zijn om Sirigu een reddingsboei toe te gooien. The Blues speuren dezer dagen de markt af naar een betrouwbare doublure voor Thibaut Courtois, en Sirigu beantwoordt perfect in het gezochte profiel.

Op een zijspoor bij PSG...

De 30-jarige heeft voldoende ervaring op het hoogste niveau, maar kent een moeilijke periode in zijn carrière. Bij Paris Saint-Germain verloor hij zijn plaats tussen de palen aan Kevin Trapp, terwijl ook Alphonse Aréola hem in de pikorde voorbijstak.

... En uitleenbeurt leverde niets op

Sirigu opteerde vervolgens voor een uitleenbeurt aan Sevilla, waar hij zijn carrière wilde herlanceren. Dat liep eventjes anders, want ook in Spanje komt de doelman niet aan spelen toe. Mogelijk zet hij binnenkort zijn carrière verder bij Chelsea, dat ook wel nog de naam van Craig Gordon (34, Celtic) op zijn verlanglijstje heeft staan.