Overzicht FA Cup: Batshuayi en Defour scoren, terugkerende Kompany nekt Benteke, Sels slikt drie goals (mét beelden)

Foto: © Photonews

Een drukke dag in het Engelse voetbal. Voor één keer stond er geen competitievoetbal op het programma, maar was het de beurt aan het belangrijkste bekertoernooi over het Kanaal: de FA Cup.

Chelsea-Brentford 4-0

Premier Leagueleider Chelsea kreeg Brentford over de vloer en trainer Antonio Conte schudde zijn basiselftal grondig door elkaar. Michy Batshuayi maakte de negentig minuten vol, gaf een assist bij de 2-0 van Pedro en legde de eindcijfers met een strafschopgoal vast op 4-0. Ook Willian en Ivanovic scoorden, Hazard bleef op de bank.

Crystal Palace-Manchester City 0-3

Bij Manchester City verscheen Vincent Kompany na zijn zoveelste blessure voor het eerst opnieuw in de basis. Onze landgenoot kende gelukkig geen problemen en maakte de wedstrijd vol. Aan de overkant werd Benteke na een helft vervangen. Sterling, Sane en Touré loodsten City voorbij de thuisploeg.

Burnley-Bristol City 2-0

Ook Burnley bekert verder. Het won thuis met 2-0 van Bristol City. Vokes opende de score op aangeven van Defour, terwijl onze landgenoot in de tweede helft zelf voor de 2-0 zorgde. Een prima prestatie, zeg maar.

Oxford United-Newcastle United 3-0

Voor Newcastle United zit het FA Cup-verhaal er op. Matz Sels stond tussen de palen, maar moest zich maar liefst drie keer omdraaien. Zo kan je je natuurlijk ook niet echt tonen, natuurlijk.

{INSERT_MATCHDAY}