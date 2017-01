KV Oostende voelt de PO1-druk na 3 op 9, STVV maakt zich op voor de terugkeer van Dutoit

STVV en KV Oostende kwamen met een verschillend gevoel uit het midweekvoetbal. De Truienaars legden KV Mechelen over de knie, de Kustboys verloren in eigen huis van PO1-concurrent Charleroi.

Eind 2016 leek KVO makkelijk op weg naar de top zes, maar na de 3 op 9 komt de concurrentie angstvallig dichtbij. Een trip naar Stayen komt dan niet bepaald gelegen. Musona raakte door administratieve problemen niet tijdig terug uit Afrika. Ook Ovono blijft daar nadat zijn vader jammerlijk overleed. Nieuwkomer Özkan zit dan weer een eerste keer in de selectie waar nog drie namen uitvallen.

Selectie: Dutoit, Chopin, Rozehnal, Godeau, Bossaerts, Milic, Antunes, Tomasevic, Marusic, Capon, Jali, Vandendriessche, Jonckheere, Özkan, Berrier, El Ghanassy, Conte, Canesin, Cyriac, Akpala, Dimata.

Geblesseerd: Proto (kruisband), Pedersen (voet)

Bij de Kanaries maakt men zich op voor de terugkeer van William Dutoit. De goalie ruilde tijdens de wintermercato STVV in voor KVO en houdt bijzondere herinneringen over aan zijn tijd in Sint-Truiden. Het wordt dan ook een innig weerzien met de fans.

Selectie: Vanwelkenhuysen, Mechele, De Petter, Peeters, Proschwitz, Bezus, Boli, Bruzzese, Gerkens, Cuevas, Bagayoko, Ceballos, Dussaut, Pirard, Janssens, Kotysch, Valdivia, Fernandes, Vetokele, Bolingoli

Geblesseerd: Pulido, Tchenkoua

