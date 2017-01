Duchâtelet krijgt weinig benijdenswaardige eer in Engeland: 'Slechtste clubeigenaar'

Roland Duchâtelet is een zakenman en zo runt hij ook zijn voetbalclubs. Maar in Engeland wordt dat - net als bij Standard - niet op gejuich ontvangen. Over Het Kanaal kreeg hij zelfs een weinig bewonderswaardige prijs.

Roland Duchâtelet kwam in een enquête bij de fans uit de bus als minst geliefde clubeigenaar van Engeland. Hij scoorde gemiddeld 1,12 op 10 bij een rondvraag onder 5.000 Charlton-supporters. Daarmee doet hij slechter dan Coventry (1,18) en Blackburn (1,18).

De populairste clubeigenaar is die van Huddersfield Town in de Championship. Die scoorde 9,88 op 10. Dit weekend zouden Charlton-fans opnieuw afzakken naar België om te protesteren tegen Duchâtelet.