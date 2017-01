'Anderlecht en Gent brachten een bod uit, maar Standard heeft persoonlijk akkoord met talentvolle winger'

Foto: © Photonews

Anderlecht en Gent hadden voorbije zomer en/of afgelopen winter interesse in dezelfde speler. Maar nu is het ... Standard die beet heeft. Zo snel kan het dus lopen voor de winger die zelf droomt van Barcelona.

Valeriy Luchkevych van Dnipro speelt al jaren de pannen van het dak in eigen land. In de Europa League-campagne waar Dnipro onder meer Club Brugge uitschakelde en erg ver raakte, was hij al een van de sterkhouders op 19-jarige leeftijd.

De winger werd twee weken terug 21 jaar en doet het nog steeds bijzonder goed in Oekraïne. Het leverde hem al de aandacht op van Gent, Anderlecht en verschillende andere teams uit binnen- en buitenland.

Nu is het dus Standard die er met de winger vandoor lijkt te gaan. Volgens Het Laatste Nieuws heeft hij zelfs al een persoonlijk akkoord met de Rouches.