Standard klopt Club Brugge in Beker vrouwen en maakt zich op voor ... halve finale tegen Anderlecht

Foto: © Louis Evrard

De vrouwen van Standard zitten opnieuw een stapje dichter bij een eerste prijs dit seizoen. Tegen Club Brugge wonnen ze knap in de Beker van België.

Het was op zich een beetje David tegen Goliath, maar ook de speelsters van Club Brugge keken uit naar het treffen met de Rouchettes. De regerend landskampioen tegen de huidige leider van tweede nationale, het derde niveau in ons land stonden tegenover elkaar.

Een halfuur lang kon blauw-zwart de Rouchettes tegenhouden, maar toen wist Sanne Schoenmakers de 1-0 tegen de touwen te werken. Een strafschop - koeltjes afgewerkt door Aline Zeler - maakte de tweede helft quasi overbodig.

Daarin dikten Gorniak en Wijnants de score nog wat aan naar 4-0, waardoor de zege een feit was. Blauw-zwart kan met een opgeheven hoofd terug naar Brugge, maar Standard zit bij de laatste vier. Op 15 april speelt het dan in en tegen Anderlecht. De andere halve finale is Zulte Waregem - Gent.