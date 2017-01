Leko was zowaar meer op zijn hoede voor KV Mechelen dan voor Anderlecht of Oostende: "Dat is gewoon de gevaarlijkste ploeg"

STVV wil zijn drukke voetbalweek zaterdagavond afsluiten met een 6 op 9. De eerste thuiszege van 2017 tegen KV Mechelen stemde coach Ivan Leko uitermate tevreden.

"Van het drietal Anderlecht, KV Mechelen en KV Oostende is Mechelen de gevaarlijkste ploeg", verrast de STVV-coach. "Het is een ploeg die ik graag zie voetballen vanwege de snelheid van uitvoering, automatismen, looplijnen, enzovoort."

Toch wisten de Kanaries woensdag de punten op Stayen te houden. Na een vroege 1-0 en de uitsluiting van Uros Vitas zaten de omstandigheden voor de Haspengouwers mee.

Goeie teamspirit

"Wilden we winnen, moesten we top zijn", aldus Leko. "We lieten een goeie teamspirit zien en we geloofden in ons plan. Dat moeten we nu tegen Oostende herhalen?"