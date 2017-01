Chevalier in de wolken: "Anderhalf jaar niet spelen en dan dit, dit is écht mijn thuis"

KV Kortrijk maakte in 2017 voorlopig vier goals. Drie daarvan kwamen van de rechtervoet van ene Teddy Chevalier. Dan krijg je al die supporters uiteraard meteen terug op je hand.

"Die twee goals doen écht wel plezier", aldus Chevalier na de eerste overwinning van KV Kortrijk in competitie sinds die tegen Charleroi op vier november. "Dit zorgt voor een boost om door te gaan. Er komen moeilijke wedstrijden aan, maar dit zorgt voor vertrouwen."

Na die acht nederlagen op rij zakte de moraal onder het vriespunt. "We hebben deze week in groep gepraat, iedereen heeft kunnen zeggen wat op z'n lever lag en dat heeft ons deugd gedaan. Het zorgde ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan en we allemaal terug naar voren denken."

Ik wou Saadi bedanken met een assist, maar het lukte net niet -Teddy Chevalier

Vooral de manier waarop Chevalier afwerkte, zorgde voor applaus. "Het is al anderhalf jaar geweest dat ik amper speelde, dus dit doet echt heel veel deugd. Zeker in dit stadion, ik voel me hier echt thuis. De supporters zingen mijn naam en de coach en de club geven me vertrouwen."

Ook de samenwerking met Idriss Saadi werpt zijn vruchten af. "We komen echt goed overeen. Hij gaf me ook die mooie assist voor de tweede goal. Daarna probeerde ik hem te bedanken door een assist terug te geven, maar het lukte net niet."