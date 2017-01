Van Wijk vol onbegrip na desastreuze eerste helft: "Moesten het spel helemaal ondergaan"

Dennis van Wijk blijft na twee wedstrijden als hoofdtrainer van Oud-Heverlee Leuven met lege handen achter. OHL kon ook tegen Lierse niet winnen en zo lijkt een plaats bij de eerste vier niet meer bij de mogelijkheden te horen.

Na 35 minuten stond het al 0-3 voor de bezoekers. Een serieuze mokerslag voor OHL. "We wisten dat het moeilijk zou zijn", opende van Wijk de persconferentie na de match. "Lierse is de best voetballende ploeg van de reeks, zeker vooraan. Eigenlijk starten we goed, maar dan krijgen we die ongelofelijke goal tegen."

De Leuvenaars stonden bij de openingsgoal van Buysens te passief te verdedigen. "Niemand reageerde en iedereen keek naar de bal. Dat was een serieuze klop. Bij de tweede goal na die snelle counter moesten we een fout maken en desnoods een kaart pakken. We moesten het spel helemaal ondergaan."

"De goal van Kostovski was volgens mij geen offside" - Dennis van Wijk

Van Wijk greep in bij de rust en bracht met Loemba en Casagolda twee nieuwe krachten. "Na de rust hebben we powerplay gespeeld. De wissels pakten goed uit, ik had het misschien eerder moeten doen. Zo kwam er meer power in ons spel. Na onze eerste goal hoop je op meer. We hadden zeker nog 2x moeten scoren."

Kostovski maakte de aansluitingstreffer, maar de vlag ging (twijfelachtig) de lucht in. "Ik begreep niet dat die tweede goal niet viel. De goal van Kostovski was volgens mij geen offside. Als die telt, dan pakken we hier misschien een punt", aldus van Wijk. "Uiteindelijk valt die penaltygoal van Casagolda te laat."