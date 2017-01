Van Wijk kritisch na nieuwe thuisnederlaag: "Moeten opnieuw het vuur in de ploeg krijgen"

Foto: © Photonews

Oud-Heverlee Leuven leek bij de rust al uitgeteld tegen een efficiënt Lierse, maar kwam toch nog terug in de match in de tweede helft. Coach Dennis van Wijk was niet te spreken over de eerste helft van zijn ploeg.

Volgens van Wijk was het een probleem qua mentaliteit. "In de eerste helft zit alles tegen", aldus de nieuwbakken coach. "Er was minder geloof en minder vechtlust. In de tweede helft put je moed uit het feit dat je niets te verliezen hebt. Maar momenteel ontbreekt het vertrouwen bij ons."

Nochtans is van Wijk - die nog maar pas aan de slag is aan den Dreef - vol lof over de troeven van OHL. "Hier zijn alle faciliteiten om in eerste klasse te spelen. Dit is qua organisatie één van de beste clubs waar ik ooit gewerkt heb", zegt de Nederlander, die ook wel cynisch was na het afgekeurde doelpunt van Kostovski en de blessuretijd.

"Spelregels veranderd?"

"Zijn de spelregels veranderd? Ik heb dit niet gezien sinds ik die paar maanden uit het voetbal ben. In het buitenland geven ze soms 7 tot 8 minuten extra tijd. Maar in België zijn het er altijd drie (eigenlijk vier, nvdr)."

Het kan mathematisch nog, maar een plaats bij de eerste vier in 1B lijkt een illusie voor OHL. "Nu moeten we in de laatste 4 wedstrijden minstens 2 keer winnen, om dan vrank en vrij aan de play-downs te beginnen. We moeten opnieuw het vuur in de ploeg krijgen", besluit een strijdvaardige OHL-coach.