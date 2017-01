Waanzin... Zó gek gaat het er in China dus aan toe: deze Chinese speler kostte nog meer dan Witsel en Tevez

Foto: © photonews

Dat ze in China bereid zijn gelijk welke prijs te betalen voor een profvoetballer, weten we al even. De voorbije weken en maanden kozen onder meer Carlos Tévez, Oscar, Ramires, Hulk en ook onze landgenoot Axel Witsel voor het grote geld in de Chinese competitie.

Maar… Er is één transfer die eigenlijk nog gekker is. Kent u de Chinese international die meer geld in het laatje bracht dan toptransfers zoals Tevez en Witsel? Neen? Dat is geen schande.

Naam: Zhang Chengdon

Caps voor China: 23

Geschatte waarde: 475.000 euro

Getransfereerd voor: 22,44 miljoen euro

Het gaat om Zhang Chengdon, een 27-jarige verdediger die eerder deze maand van Beijing Guoan naar Hebei China Fortune verkast voor – hou u vast – 22,44 miljoen euro. Onwaarschijnlijk, al zeker als je weet dat de speler zijn transferwaarde op Transfermarkt op… 475.000 euro wordt geschat.

Duurste binnenlandse transfer ooit ...

Het zal u wellicht niet verbazen als Zhang Chengdon in één klap de duurste binnenlandse transfer ooit werd in de Chinese competitie. Manuel Pellegrini – de trainer van Hebei – wilde de verdediger er blijkbaar absoluut bij, en dat mocht dus duidelijk iets kosten.

... Maar wel geflopt in het buitenland

De verdediger in kwestie stond ooit te boek als een talent, maar avonturen in Europa draaiden op niets uit. Zhang speelde voor de Portugese ploegen Uniao Leiria en Beira-Mar, het Duitse Eintracht Braunschweig en het Spaanse Rayo Vallecano, maar nooit kon hij zich doorzetten.

Bij het Chinese Beijing Guoan was de speler wél een vaste waarde en nu mag hij met het Hebei China Fortune van Manuel Pellegrini voor de titel gaan strijden. Een speciaal verhaal.