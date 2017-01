Tielemans kapitein af? "Ik heb die band niet nodig, ik voel me een leider"

Het staat hem wel goed, die gele kapiteinsband. Maar Youri Tielemans lijkt er niet om te geven. "Ik voel me sowieso een leider binnen de kleedkamer", zei hij gisteren.

Tielemans scoorde drie keer en gaf twee assists met die band rond zijn arm terwijl Sofiane Hanni op de Afrika Cup zat. Hanni keerde gisteren echter terug op Neerpede en Tielemans was duidelijk: "Sofiane is eerste kapitein, ik tweede, dat is zo afgesproken en dat verandert niet", aldus de jongeman. "Ik heb daar ook geen probleem mee. Ik geef hem die band met plezier terug."

Want Tielemans heeft dat kleinnood eigenlijk niet nodig. "Ik voel me wel een leider binnen de groep. Ik voel veel vertrouwen van de collega's en de trainer. En dankzij mijn statistieken kan ik ook iets zeggen. Ik voel me gerespecteerd ja."

Ik heb geen moment getwijfeld om die tweede strafschop te nemen - Youri Tielemans

Die statistieken zijn een steeds weerkerend gegeven, iets waar Tielemans ook mee bezig was. "Ik had begin dit seizoen tegen mezelf gezegd dat ik beter moest doen dan de voorbije seizoenen. En ik doe het wel vrij goed."

Er zaten wel wat strafschoppen tussen, maar dat is ook een kunst op Anderlecht. "Ik weet het, ik zat in het stadion toen Anderlecht al die strafschoppen begon te missen. Ik probeer ze zo hard en precies mogelijk te trappen. Die eerste tegen STVV was niet goed, maar ik heb geen moment getwijfeld om die tweede te nemen. Het is een kwestie van trainen en goed trappen."