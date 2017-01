Geniet van de laatste maanden van het grootste talent van België: "Tielemans zullen we niet kunnen houden"

Foto: © photonews

Youri Tielemans is een man geworden. Volwassen was hij altijd al, maar dat zie je nu ook in zijn spel. "Hij is niet meer de speelvogel, maar beseft dat hij een heel grote carrière kan uitbouwen." Geniet van de laatste maanden van het supertalent in België.

Tielemans zit aan 13 goals en 8 assists in alle competities. Het hoeft niet gezegd dat de jongen die al sinds zijn 16de gevolgd wordt door alle wereldtoppers ook nu weer hoog op het verlanglijstje van zowat elke grote club ter wereld zal staan. Maar een winters vertrek is niet aan de orde. "Ik ben er zelfs niet mee bezig", zei Tielemans gisteren. "Ik ben nu enkel met Anderlecht bezig. Dat ik gevolgd word, weet ik ook. Dat is ook normaal. Maar we zien wel na het seizoen."

Uitzonderlijk dat we hem al drie seizoenen konden houden - Herman Van Holsbeeck

Bij manager Herman Van Holsbeeck was het ook duidelijk: Tielemans zal voor veel geld de club verlaten. "Het is uitzonderlijk dat we al drie seizoenen hem bij ons kunnen houden hebben. Als Belgische topclub weet je dat het op een bepaald moment over zal zijn en dat je hem moet laten vertrekken."

"Tielemans staat op elk lijstje van grootste belofte van Europa bovenaan. En hij kan zich ook nog eens tonen tegen Zenit. Het jongetje dat voetbalde voor zijn plezier is nu een man geworden. Hij wordt straks papa en zijn maturiteit is er nog groter op geworden", aldus Van Holsbeeck.