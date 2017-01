Essevee sakkert: "Opnieuw Smet", "Opnieuw die grensrechter" - Wim Smet reageert zo op aantijgingen

Foto: © photonews

Zulte Waregem speelde geen goede wedstrijd op bezoek bij Charleroi. Het verloor met 2-1, al is het nog maar de vraag of de vrije trap voor dat laatste doelpunt wel had moeten worden gegeven. Diverse hoofdrolspelers laten hun licht schijnen.

Sammy Bossut zag het duel tussen Meïté en Hendrickx gebeuren, maar vond het niet meteen een fout: "Ik zou het nog eens moeten bekijken. Jammer dat het alweer met Smet is dat we een duur en zuur puntje laten liggen, maar we moeten hier ook geen drama van maken."

Ook Francky Dury had geen fout gezien: "Dit is een duel, en dat zou ik ook aan de overkant zeggen. Bovendien is het jammer dat het de assistent is die in Standard ook Meïté al bestrafte met rood. Voor mij persoonlijk was het geen fout én Smet stond er bovendien met zijn neus op, dus vreemd dat de assistent zwaait. En spijtig."

Nu ik de beelden heb gezien: duidelijke trekfout van Meïté

En Wim Smet? Die gaf ook een reactie meteen na de wedstrijd op Mambourg. "Mijn assistent geeft aan dat er getrokken werd door de speler van Waregem. Ik was net gedraaid, dus ik had het niet gezien en dus ga ik verder op het oordeel van mijn assistent."

Toch is hij formeel: "Nu ik de beelden heb gezien, zie ik ook een duidelijke trekfout van Meïté. Ik begrijp dat er emotie is op zo'n moment in het heetst van de strijd. Essevee verliest hier door die fase."