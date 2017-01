Gent gehavend aan de aftrap: absolute sterkhouder haakt af

AA Gent had al meteen slecht nieuws voor de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge. De Buffalo's zagen een absolute sterkhouder nog vlak voor de match uitvallen.

Danijel Milicevic is er immers niet bij. De Bosnische Zwitser viel vlak voor de clash tegen Club Brugge ziek en dat is een aderlating voor AA Gent. Milicevic was immers één van de beteren de laatste wedstrijden tegen Charleroi en Lokeren. Ook Brecht Dejaegere zat uiteindelijk niet in de definitieve wedstrijdkern.

Wellicht kwam daardoor Yuya Kubo meteen aan de aftrap. Het wordt uitkijken wat de dure Japanner allemaal vermag in de Ghelamco Arena. Verder staat ook Gigot meteen in de basis én was er ook goed nieuws voor Gent. Renato Neto startte immers ook.

Perbet-Coulibaly

En dan is er nog het spitsenobstakel. "Waarom geen Perbet in de selectie? Coulibaly is terug, dus moest ik keuzes maken. Je kan ook geen vijf spitsen op de bank zetten", aldus Vanhaezebrouck. "Saief was dan weer niet honderd procent."