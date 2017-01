Jankovic reageert op rood: "Ridicuul" en "Dan voel je de match niet goed aan"

Foto: © photonews

Aleksandar Jankovic stond zich een hele match op te winden tegen de scheidsrechters. Logisch als je je al na twee minuten in het zak gezet voelde. Maar toch wou hij ref Bart Vertenten niet aanvallen.

Het gespreksonderwerp was natuurlijk die eerste rode kaart na één minuut. "In heel mijn carrière heb ik het nog nooit geweten dat er een rode kaart na één minuut getrokken werd. Dan voel je die wedstrijd niet aan. Het was gewoon ridicuul."

Dit is een spijtige zaak voor het voetbal - Aleksandar Jankovic

"Het is een spijtige zaak voor het voetbal. Ref Vertenten gaat af op zijn lijnrechter, maar ik denk niet dat die het goed zag. Ik heb met Mladenovic gepraat na de wedstrijd en hij zei me ook dat er geen contact was. Een beweging? Daarvoor geef je toch geen rood na 1 minuut?", aldus Jankovic.

En dan pakte in de slotfase Ishak Belfodil, deels uit frustratie, ook nog eens rood. "Ik begrijp dat hij rood daarvoor geeft, maar Ishak wou niet natrappen. Hij wou op de bal trappen uit frustratie."