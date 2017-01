Ongewijzigd Anderlecht, behalve op de bank. Standard wel met serieuze verrassing

Bij Anderlecht geen wijzigingen in vergelijking met de match tegen Westerlo. Standard-coach Jankovic verrast wel door topschutter Orlando Sa op de bank te zetten en te beginnen met Renaud Emond.

De kloof tussen Standard en KV Mechelen, de nummer 6 in de stand, is sinds gisteren opgelopen tot 6 punten. Dat begint al een aardige kloof te worden om play-off 1 te halen. De Rouches schieten dus niet veel op met een gelijkspel en verlies is helemaal uit den boze. Na vandaag vallen er nog maar 18 punten te verdienen. Het zou dus een moeilijke zaak kunnen worden als er niet gewonnen wordt.

En na vijf keer winst op een rij zit Anderlecht eindelijk in de goeie flow. René Weiler lijkt zijn basiselftal gevonden te hebben. En dat is mét Adrien Trebel. Tegen Standard hoeven er immers geen veranderingen verwacht te worden in vergelijking met de wedstrijd tegen Westerlo. Stanciu blijft op links, terwijl Tielemans achter Teodorczyk mag gaan opereren.

Het hoeft niet gezegd dat de aanwezigheid van Trebel een extra pigment geeft aan de wedstrijd. Voor het eerst zien de bezoekende fans hun ex-kapitein in paars-witte kleuren rondlopen. Dat het zal werken als een rode lap op een stier, weten we nu al. "Maar Trebel zal willen bewijzen dat hij de juiste keuze maakte", zei Youri Tielemans daar al over.

En de kapitein kan Standard uit koers slagen. "Maar wij kijken enkel naar onszelf. Het blijft gelijk waar Standard staat, dat is altijd een moeilijke match voor ons."

