Engels verrast dat ze bij Gent uit hun dak gingen: "Precies of ze kampioen waren"

Club Brugge verloor zondagnamiddag voor het eerst in veertien wedstrijden. Uitgerekend rivaal KAA Gent riep de ongeslagen reeks van Club een halt toe. Björn Engels stond na afloop van de topper te balen.

“Ik vind dat er voor ons meer in zat. We hadden toch minstens een punt moeten pakken. Gent scoorde niet toevallig via een vrije trap, want het was enkel en alleen gevaarlijk op stilstaande fases”, aldus Engels.

“Het is jammer dat we verliezen, en het doet extra pijn dat het tegen Gent is. Ach wij hebben de vorige vijf wedstrijden gewonnen. Ik denk dat ze bij Gent ook blij zijn dat ze eens gewonnen hebben. Na de match was het precies alsof ze kampioen waren.”

"Een scoringsprobleem? Neen" - Björn Engels

Club Brugge moet zich nu herpakken, thuis tegen Charleroi. “Een scoringsprobleem hebben we niet. Het ontbrak ons gewoon aan dat tikkeltje geluk bij de afwerking. Volgende week zal het wel weer beter gaan.”