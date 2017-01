Buysens scoort en zegeviert tegen ex-club OHL: "Als je met 0-3 de rust in kan gaan..."

Lierse leek op weg naar een vlotte overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven, maar maakte het zich ondanks een bonus van drie goals toch nog moeilijk. Ludovic Buysens maakte de openingstreffer, maar moest nog voor de rust naar de kant tegen zijn ex-club.

Vijf minuten voor de pauze moest Eric Van Meir noodgedwongen wisselen. Een goed spelende Buysens moest met een blessure naar de kant. "Ik moest een vrije trap geven, maar het was daar heel glad", aldus de verdediger. "Ik zette kracht en ik voelde iets in mijn quadriceps springen. De volgende dagen zal er een echo genomen worden."

Moeilijke tweede periode

De bezoekers stonden bij de rust 0-3 voor, maar zagen Leuven toch nog in de match komen. "Het ging redelijk gelijk op, maar we waren gewoon heel efficiënt. Als je met 0-3 de rust in kan gaan, dan weet je ook dat de wedstrijd zo goed als gespeeld is."

"Maar er schuilt natuurlijk nog steeds gevaar als er een tegengoal valt", zegt Buysens. "Ze kwamen opnieuw in de match, maar we hebben gelukkig goed stand gehouden. Ook al kregen we het nog moeilijk op het einde. We mogen blij zijn met deze zege."