Cayman scoort en gaat door, Coryn redt de eer voor Lille

Foto: © photonews

In de Franse Beker kwamen op zondag verschillende Belgian Red Flames in actie. Cayman en Coryn scoorden, maar het resultaat was wel gemengd voor de Flames.

Montpellier nam het op tegen Toulouse voor een stekje bij de laatste 16 en het werd een al bij al makkelijke zege voor de Zuid-Franse club. Het werd uiteindelijk 4-0, Janice Cayman scoorde het tweede doelpunt.

Léger, Torrecilla en invalster Gauvin zorgden voor de drie andere doelpunten in de ruime zege, die wel werd ontsierd door een zware blessure voor Morgane Nicoli.

Lille verloor en is uitgeschakeld, want Juvisy bleek een maatje te sterk. Jana Coryn kon in de toegevoegde tijd de eer redden voor Lille, maar de eindstand was zwaar: 1-6.