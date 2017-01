Waasland-Beveren vergeet de kansen af te maken: "Nog zeker twee keer winnen om erin te blijven"

Waasland-Beveren kwam thuis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Westerlo. Vooral de thuisploeg maakte aanspraak op de overwinning, maar vergat te scoren. Cedomir Janevski baalde dan ook achteraf.

"Ik denk dat we de intentie hadden om deze wedstrijd te winnen", doet Janevski zijn verhaal. "In de eerste helft hadden we meer balbezit en hebben we een paar goede kansen gehad. We hadden zes corners tegenover nul. Als er één ploeg was die op voorsprong moest komen, dan waren wij het wel."

Janevski beloofde nieuwkomer Langil speelminuten en hield zijn woord. "Toen we Langil brachten, leken de spelers bevrijd. Maar mijn jongens vergaten dat we ook via rechts nog konden spelen. De kansen die we in de tweede helft hadden, kwamen van de rechtse kant. We hebben dat niet slim uitgespeeld", zegt de coach.

"Deze 0-0 is een ontgoocheling" - Cedomir Janevski

De Macedoniër had graag de drie punten gepakt. "Vandaag hoopte ik op drie punten. Deze 0-0 is een ontgoocheling, maar we hebben vandaag defensief weinig weggeven. De eerste helft was een pak beter, wellicht door de vermoeidheid. We moeten verder blijven werken en we moeten zeker nog twee keer winnen om erin te blijven", is Janevski strijvaardig.