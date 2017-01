VIDEO: Dwaze Club-fan zorgt er meteen voor dat politie hem moet verwijderen

In de Slag om Vlaanderen tussen AA Gent en Club Brugge staan de zenuwen altijd strak gespannen. Een supporter van Club Brugge leek dat even te onderschatten zondagmiddag.

Vlak voor de aftrap vond een supporter van Club Brugge er niet beter op dan een grote blauw-zwarte vlag over de balustrade van de Gentse business seats te hangen en de boel beneden wat op te jutten.

Erg lang duurden zijn five seconds of fame niet, daar in Gent. Het massale boegeroep, 'buiten, buiten', alarmeerde ook de politie. Het was dan ook niet zo snugger om de actie uit te voeren vlak naast het hoofdkwartier van de ordediensten.