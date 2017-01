Daarom wordt dit hét jaar van Antwerp ... als het gras maar gemaaid is

Foto: © photonews

Antwerp staat op vijf wedstrijden van een dubbel duel met Roeselare om promotie af te dwingen naar eerste nationale A. Waarom dit het jaar van Antwerp kan worden? "Er is zoveel meer rust."

Een jaar geleden liep het mis in Tubeke en die 2-1 nederlaag kwam Antwerp toen nooit nog echt te boven. Bijna exact 12 maanden later is er echter veel meer rust in de Antwerpse gelederen. En dus zien ze het deze keer wél zitten bij stamnummer 1.

"We hebben nog niets in handen en dat beseffen we ook", aldus Wim De Decker op de persconferentie van Antwerp voorafgaand aan de wedstrijd in Tubeke zondagnamiddag. "Elke wedstrijd kunnen we een nieuwe stap zetten in de goede richting, meer niet."

"Het verleden is het verleden, nu is alles anders", klinkt het nog bij de oefenmeester. "Een nieuwe staf, nieuwe spelers, ... Alles is anders dan twaalf maanden geleden." Zaken die ook de spelers inzien. "We komen van ver, maar er is meer rust dan anders", aldus Dequevy.

De resultaten onder De Decker zijn goed, zonder een nederlaag. Debaty hield drie keer op rij de nul tijdens de afwezigheid van Kudimbana, een extra luxeprobleem voor de oefenmeester. De bank van Antwerp kan het verschil maken, nergens is zo'n weelde of ervaring. Benieuwd of het veld in Tubeke roet in het eten kan strooien.