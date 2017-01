Anderlecht krijgt steun vanop de Afrika Cup van ex-spelers: "Hopen op zege"

Anderlecht speelt deze namiddag de Clasico tegen Standard. Ongeacht de stand blijft dat voor de supporters één van de belangrijkste matchen van het jaar. En dat weten ook de ex-spelers.

Fabrice N'Sakala, door Anderlecht uitgeleend aan Alanyaspor, en Nicaise Kudimbana, doelman van Antwerp, stuurden alvast een video om hen veel succes te wensen. Beiden zijn met Congo nog actief op de Afrika Cup, maar namen wel even tijd voor hun voormalige club.

N'Sakal sluit trouwens een terugkeer naar Anderlecht in de zomer niet uit. Volgens hem is er niets gebroken tussen zichzelf en Anderlecht.

Thank you @NsakalaFabrice & @kudisensei ! Good luck guys & good luck @okeboquansah ! May the best team win ! #Sportingboys #RSCA #ANDSTA pic.twitter.com/Ivt1BKBXSI