Wereldgoal Mpoku (mét beelden) volstaat niet: Acheampong klopt Mbemba & co op Afrika Cup

Boeken toe voor Congo op de Afrika Cup. Ondanks een goede partij én een wereldgoal van Mpoku moest het buigen voor Ghana. Na een spannende wedstrijd was een strafschopdoelpunt beslissend.

Een uur lang vielen er geen doelpunten in kwartfinale drie op de Afrika Cup, maar toen was het plots wél raak. Ayew wist de netten te doen trillen, 0-1 voor Ghana.

Congo was niet meteen onder de indruk en Mpoku wist halfweg de tweede helft iets terug te doen op enig mooie wijze. Een poeier vanop 25 meter, enig mooi.

Het was wel niet voldoende voor de halve finales, want Ayew kon even later vanop de stip alsnog de 1-2 maken. En zo liggen Kebano, Mpoku, Mbemba en co eruit. Het Ghana van Frank Acheampong gaat wél door naar de halve finales.