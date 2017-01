Van der Bruggen en De Sutter de grootste slachtoffers van KVK-Lokeren

Foto: © photonews

De partij tussen KV Kortrijk en Sporting Lokeren had niet al teveel om het lijf, maar voor Hannes Van der Bruggen en Tom De Sutter liep het al helemaal niet goed af.

Zij moesten de strijd immers vroegtijdig staken. Tom De Sutter had net voor de rust nog de aansluitingstreffer gescoord, maar na de koffie kregen we hem niet meer te zien. De aanvaller klaagde over last aan de enkel. Bovendien van hetzelfde been waar hij dit jaar al andere blessures had.

Hannes Van der Bruggen gaf een twintigtal minuten voor tijd aan dat hij best gewisseld werd. Hij laat weten dat hij met pijn aan de hamstrings kampte. Hij verwachtte dat het om een contractuur ging, al bij al viel het dus mee voor de aanwinst van KV Kortrijk.