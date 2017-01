Moet Mogi nog aan de slag? Aanvaller buitenspel gezet

Wat nu met Jérémy Perbet. De topschutter van vorig seizoen zit deze namiddag tijdens de topper tegen Club Brugge in de tribune. In pikorde lijkt hij gedaald naar plaats drie onder de spitsen.

Hein Vanhaezebrouck lijkt te denken dat nieuwkomer Darko Bjedov en Kalifa Coulibaly beter in zijn systeem passen dan Perbet. De schutterskwaliteiten van de Fransman kan niemand ontkennen, maar Vanhaezebrouck wil liever een aanspeelpunt in de spits dan een man die voor doelpunten gaat. En in dat profiel passen Coulibaly en Bjedov beter.

Mogelijk vertrekt Perbet de komende dagen nog bij Gent. Het is immers Mogi Bayat die zijn belangen behartigt en die heeft dan weer een heel goed contact met het bestuur van Gent. In ieder geval zal er gesproken worden over een oplossing indien Vanhaezebrouck aangegeven heeft dat hij niet veel speelkansen meer zal krijgen.