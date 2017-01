Oostende herstelt van verlies met zware 3-0-cijfers: "Domme tegengoals" en "Onbegrijpelijk dat iemand niet 100% zijn werk doet"

Een gebrek aan scherpte op de stilstaande fases leidde zaterdagavond de Oostendse nederlaag bij STVV in (3-0). De mentaliteit bij de Kustboys moet dringend veranderen om PO1 niet in gevaar te brengen.

"We wilden hier in Sint-Truiden iets rechtzetten, maar dat is door de domme tegengoals die we slikten niet gelukt", baalde Yassine El Ghanassy na de zware nederlaag.

Opvallend genoeg mocht Brandon Mechele voor rust tot drie keer toe vrijstaand koppen op een voorzet van Stef Peeters. Met fatale gevolgen bij de 1-0. "We wisten dat STVV met Peeters sterk was op stilstaande fases. Dan is het erg dat iemand niet voor de volle honderd procent zijn werk doet", ging Mathias Bossaerts verder.

"Ook thuis tegen Sint-Truiden overkwam dit ons al, met de gelijkmaker in de slotminuten. Op zulke fases zijn we gewoon niet scherp genoeg."

De coach vertelde ons dat we deze match snel moeten vergeten - Yassine El Ghanassy

Dinsdag wil KVO vertrouwen tanken met een kwalificatie voor de bekerfinale. Dan moeten de Kustboys wel voorbij Racing Genk dat een 1-1-gelijkspel uit de brand sleepte in de heenmatch.

"We moeten niet alles in vraag stellen nu", besloot El Ghanassy. "De coach vertelde ons dat we deze match snel moeten vergeten. Ik geloof erin dat we snel zullen reageren."