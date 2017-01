Marouane Fellaini treft opnieuw raak (mét beelden), ook Belgische Clubhuurling scoort in buitenland, érg schokkende rellen in Nederland

Niet enkel in de Jupiler Pro League belangrijke wedstrijden op zondagnamiddag. Ook in onze buurlanden én over het Kanaal stonden diverse Belgen op het veld. Het overzicht!

De Eredivisie brandde vanmiddag opnieuw helemaal los. Ajax en Feyenoord maakten geen fout en wonnen vlotjes hun thuiswedstrijden. De Rotterdammers blijven in de stand vijf punten voor de Amsterdammers.

Er was ook goed nieuws van het Belgische front, want Dylan Seys scoorde een erg belangrijk doelpunt voor Twente op bezoek bij PEC Zwolle. Hij was ook erg blij met zijn eerste doelpunt voor de Tukkers.

Marzo (Heerenveen) hield de nul tegen Groningen: 0-0, Wuytens verloor met AZ bij Vitesse en laat zo de kans liggen om volop mee te strijden om de Europese plaatsen.

Hét beeld uit de Eredivisie komt echter van de fans van AZ en Feyenoord, die dit weekend tegenover elkaar stonden in een erg schokkend gevecht. Opgelet: schokkende beelden!

In Frankrijk heeft Balotelli opnieuw gescoord voor Nice, ditmaal tegen Guingamp. Daar speelde Nill De Pauw een halfuurtje mee en hij gaf ook een assist aan Briand. Saint-Etienne won van Toulouse. De topper van de speeldag staat 's avonds nog op het programma tussen PSG en Monaco.

De FA Cup dan? Daarin scoorde Marouane Fellaini - opnieuw - voor Manchester United, terwijl ook Denis Odoi met Fulham doorgaat naar de 1/8e finales na een ruime zege.

