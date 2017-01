Dan toch? 'Mathew Ryan is op weg naar België ... en kiest voor opvallende club'

Mathew Ryan werd de voorbije maanden aan diverse Belgische clubs gelinkt, waarbij Anderlecht over de beste papieren leek te beschikken. Nu lijkt hij alsnog op weg naar België. Wat een ommekeer!

Feit: Mathew Ryan zit bij Valencia meer op de bank dan hem lief is. Feit: een uitleenbeurt dringt zich op. Feit: Anderlecht was een kandidaat, maar de gewezen Club-lieveling zag dat niet zitten.

Restte de vraag: wat nu? De Spanjaarden willen hem niet zomaar laten vertrekken naar een concurrent uit LaLiga, terwijl Ryan daarop wel aanstuurde. En nu lijkt er toch een oplossing te zijn gekomen voor de Australische doelman.

En dat wordt ... Racing Genk, als we RTBF mogen geloven. Doordat Marco Bizot weken buiten strijd is, staat de piepjonge Jackers momenteel in doel bij de Limburgers. Die dromen nog van play-off 1, een komst van Ryan zou daarbij een serieuze slok op de borrel kunnen schelen.

Ryan werd in 2013 al uitvoerig gescout door Genk en zou nu dan toch nog op weg zijn naar de Jupiler Pro League. Een opmerkelijke deal is het sowieso, maar de gevoeligheden tussen Genk en Club Brugge zijn natuurlijk veel minder als met Anderlecht.