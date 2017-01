Blessurevrije Messoudi is voor het eerst sinds zijn terugkeer beslissend voor Beerschot-Wilrijk: "Ik heb me écht geamuseerd"

Foto: © jan mees

KFCO Beerschot-Wilrijk boekte tegen Excelsior Virton zijn elfde opeenvolgende competitiezege. Uitblinker van dienst was Mohamed Messoudi, die na een vervelende heenronde eindelijk beslissend kon was op 'zijn' Kiel.

Messoudi opende iets voorbij het halfuur de score met zijn eerste doelpunt van het seizoen. In de tweede helft verdubbelde hij de voorsprong van Beerschot-Wilrijk vanop de stip. "Ik voelde dat dit er zat aan te komen", reageerde een zichtbaar tevreden Messoudi na de wedstrijd.

Het 33-jarige voormalige jeugdproduct van Beerschot had in de heenronde veel pech met blessures, maar was tegen Virton de beste man op het veld. Hij pakte uit met enkele knappe hakjes en panna's en was bovendien beslissend voor doel. "Ik heb me echt geamuseerd. Dat het mijn avond was? Ja, daarom ben ik teruggekomen, hé. Ik wil graag beslissend zijn en kan dat vandaag voor het eerst tonen met doelpunten."

Ik ben de ploeg heel dankbaar. Iedereen is me blijven steunen na die frustrerende heenronde.

Geen galawedstrijd

"Ik ben de ploeg heel dankbaar. Iedereen is me blijven steunen na die frustrerende heenronde. Aan mijn instelling zal het niet gelegen hebben. Ik heb vanaf de stage extreem hard gewerkt om er terug te staan en heb dat na de winterstop doorgetrokken op het veld. Ik was aan het groeien", klinkt Messoudi vol vertrouwen.

Het was andermaal niet de mooiste partij van Beerschot-Wilrijk, maar na 90 minuten stond er toch maar mooi 3-0 op het scorebord. "Virton is ook geen slechte ploeg, natuurlijk. Bovendien spelen die mannen hier de wedstrijd van hun leven. Defensief zijn wij echter ijzersterk. Ik denk dat we opnieuw amper iets hebben weggegeven. De galawedstrijden met mooi voetbal zullen nog wel volgen", aldus Messoudi.

Messoudi maakte tot dusver nog geen enkele keer een hele wedstrijd vol. "Ik denk dat het er vandaag wel in zat, maar ik voelde een kleine kramp in mijn hamstring. De trainer beseft dat hij me niet mag opbranden. Ach, dat is even niet zo belangrijk. Uiteindelijk zullen de mensen achteraf alleen de doelpuntenmakers en de drie punten onthouden", besluit kind aan huis Mo Messoudi.