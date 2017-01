Onzia met gemak, Philtjens met moeite naar de laatste acht

Goed nieuws van het front van de Belgian Red Flames in Nederland. Lenie Onzia en Davina Philtjens zitten namelijk in de kwartfinales van de Beker. Al ging het niet voor iedereen even makkelijk.

Voor FC Twente was het geen al te moeilijke westrijd op bezoek bij Ter Leede. De leider uit de topklasse - zeg maar het tweede niveau in Nederland - kon op geen moment een vuist maken. Einduitslag 1-9.

Dan had Ajax het met Saestum - het nummer 5 uit de topklasse - knap lastiger. Philtjens viel in bij de rust voor de leider en zag haar team uiteindelijk met 3-4 winnen.

Dominique Vugts - ex-Lierse - zorgde voor een van de vier doelpunten van Ajax. Bij de rust was het 1-3, na de koffie kwam Saestum twee keer terug tot op een doelpunt.