Oostendse mentaliteit moet dringend veranderen na 3 op 12 en stijgende PO1-druk: "Zo is het niet leuk meer"

Foto: © photonews

KV Oostende likt zijn wonden na een 3 op 12 en een 3-0-nederlaag in Sint-Truiden. Van het frivole spel in het najaar van 2016 blijft nog nauwelijks iets over en dus moet er dringend een kentering komen.

"Zo is het niet leuk meer", spraken de woorden van coach Yves Vanderhaeghe boekdelen op de persconferentie. "We hadden tegen STVV wel balbezit, maar we werden twee keer droog gepakt op onze mentaliteit tijdens de stilstaande fases. Dan houdt het op."

Als we nu met schrik in de broek het veld betreden zal het niet meer lukken - Yves Vanderhaeghe

De schwung is eruit bij de Kustboys die de concurrentie om PO1 dichterbij zien sluipen. We moeten positief blijven en nu niet het ergste gaan vrezen. ", ging Vanderhagehe verder.

"Als we voortaan met schrik in de broek op het veld betreden zal het niet meer lukken. De coach blijft strijdvaardig, en zo hoort het ook. De jongens moeten nu tonen dat ze man zijn. Ik vraag een reactie van iedereen."