Real struikelt niet, maar twijfels om Ronaldo

Foto: © photonews

Real Madrid heeft in tegenstelling tot Barcelona geen misstap gezet. Tegen Real Sociedad won het makkelijk, maar was er toch even twijfel over de fitheid van Ronaldo.

Met Gareth Bale en Luka Modric reeds in de lappenmand zou leider Real Madrid een blessure van de absolute ster zeker kunnen missen als kiespijn. Na een contact bleef Ronaldo een hele tijd verkrampt van de pijn tegen een doelpaal staan.

Titelstrijd minder spannend

Toch kon hij verder spelen en kwam hij zelfs nog een paar keer voor doel. Toen stond het echter al 2-0 na doelpunten van Kovacevic, zijn eerste van het seizoen, en Ronaldo zelf. Invaller Morata haalde nog maar eens zijn gram en scoorde nog een derde.

De titelstrijd verliest zo wat spanning in Spanje. Real Madrid staat al vier punten voor Barcelona met één match minder gespeeld. Barça liet dure punten liggen dit weekend.