Gigot maakte meteen goeie beurt: "Chapeau, één tegen één op Izquierdo is het moeilijkste wat er is in België"

Foto: © photonews

Naast Yuya Kubo mocht ook Samuel Gigot zijn debuut vieren bij AA Gent. De inkomende transfer van KV Kortrijk leverde een degelijke prestatie af, dat zagen ook zijn ploegmaats.

"Na amper twee trainingen toonde hij kwaliteit. Ik moet hem proficiat wensen, één tegen één tegen Izquierdo is echt geen cadeau. Het moeilijkste in deze competitie", aldus Mitrovic. Het enige wat Gigot nog moet overwinnen, is die taalbarrière.

"Hij verstaat wel een beetje, hoor. Ik ben ook al 2,5 jaar in België en kan wel wat belangrijke woorden in het Frans", stelde Mitrovic gerust. "Ik ben echt blij dat hij hier getekend heeft, want zijn zal extra kwaliteit toevoegen aan dit team."