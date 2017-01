Standard laat zich uit over Trebel voor topper én beseft: "We hebben niet echt een A-ploeg, maar we wonnen al eens met B-ploeg op Anderlecht"

Zelden was een Clasico zó belangrijk voor Standard. Op bezoek bij Anderlecht spelen ze stilaan hun laatste troefkaart uit op zoek naar een stekje in de top-6 en play-off 1. Ze mogen er niet aan denken dat ene Adrien Trebel hen de doodsteek zou geven ...

"Een wedstrijd op Anderlecht is sowieso al de match van het seizoen voor ons. En nu is het helemaal de match van de waarheid", beseft Mathias Pots van The Red Dragons, een supportersclub van Standard uit Londerzeel. "Ja, voor ons is het echt niet ver naar het Astridpark, we hebben zelfs enkele leden die tickets wilden moeten teleurstellen."

De match in Anderlecht kon niet slechter vallen: "We zijn supporter in goede en slechte tijden, maar er is nog steeds onrust binnen de ploeg. Teveel spelers vertrekken te snel, terwijl wij als fans stabiliteit willen. Er is onrust, zeker aangezien het thuis tegen Club Brugge én in Eupen niet goed was. We moeten echt winnen in Anderlecht, maar dat is natuurlijk echt niet makkelijk."

Nu winnen en dan kan alles ... Zeker als we de verdiende punten op Charleroi nog krijgen

Toch is er hoop: "Het kan ons een nieuwe drive geven. Als we dan ook nog de drie punten zouden krijgen die we in Charleroi echt wel verdiend hebben, dan doen we opnieuw mee voor de top-6. Nu stunten op Anderlecht en dan kan alles. Misschien komt het nog goed, maar ik heb er eerlijk gezegd geen goed gevoel bij."

"We hebben eens met een B-ploeg gewonnen in het Astridpark, toen Carcela, Witsel en Defour op de bank zaten. En nu spelen we ook met een halve B-ploeg, want een A-ploeg hebben we niet echt. We hebben veel talent in de rangen, maar velen zijn echt nog jong. Dan is het moeilijk voor hen om er snel te staan. Er is veel druk van het bestuur en de fans en dan krijgen ze het lastig, maar toch: Hubert staat in de belangstelling van Arsenal en Boschilia doet het goed bij Monaco. Dat is toch niet toevallig?"

Trebel? Het is heel jammer, maar onze fans weten ook dat ze moeten opletten

Hoe kan Standard dan stunten op Anderlecht? "Onze supporters zullen er zeker en vast vol voor gaan in het uitvak. We hebben op papier ook een goede verdediging als iedereen op zijn niveau is. Scholz, Kosanovic, Laifis, ... Dat zijn geen sukkelaars. Ze zullen er hun kop voor moeten leggen en dat zie ik ze ook wel doen. En met een beetje geluk kan dan alles ... Jankovic past wel bij Standard, maar voor zijn systeem heeft hij misschien de spelers (nog) niet."

En dan is er nog de factor Adrien Trebel. Tot voor Nieuwjaar in loondienst van Standard, nu bij ... Anderlecht. "Hij was onze kapitein en we hadden hem graag. Dat is dus erg pijnlijk, maar de fans beseffen ook dat ze zich moeten inhouden nu. Op Sclessin zou het misschien anders geweest zijn, maar we hebben al een slechte naam en we moeten opletten wat we doen", beseft Pots tot besluit.