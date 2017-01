VIDEO: Super Sunday in dertig seconden

Foto: © photonews

Op deze Super Sunday kregen we zowel de Slag om Vlaanderen tussen AA Gent en Club Brugge als de Classico tussen Standard en Anderlecht te zien. Heeft u het gemist, dan frissen wij het op voor u.

AA Gent trok aan het langste eind in de derby tegen de rivalen uit Brugge. Vooral Simon, Kalu en nieuwkomer Yuya Kubo maakte indruk. Lees hier ons wedstrijdverslag nog eens na. Club Brugge kon amper een vuist maken in de Ghelamco Arena.

In Anderlecht was vooral de rode kaart voor Mladenovic na amper twee minuten hét thema. Jean-François Gillet hield zijn team echter recht. Lees hier het verslag. Bekijk hieronder het overzicht van deze Super Sunday. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.