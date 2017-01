Vanhaezebrouck legt uit: "Perbet? Die vroeg al weken geleden om transfer"

De afwezigheid van Jérémy Perbet in de Gentse selectie was voor de Slag om Vlaanderen één van de hoofdthema's. Vanhaezebrouck gaf tekst en uitleg achteraf.

Eerst hield hij zich nog op de vlakte. "We kozen voor Coulibaly en hadden dan nog een aanvaller op de bank nodig. Dat werd Bjedov. Dat is de situatie wanneer je een te grote kern hebt. We moeten onze kern nog inkrimpen. Ik weet dat we maar twee dagen meer hebben. Dat weten we allang."

Een vertrek van Perbet is aan de orde, gaf hij nog mee. "Perbet heeft zelf gevraagd om te vertrekken. Daarom moesten wij alternatieven vinden (die kwam er met Kubo). Hij was vragende partij, al enkele weken geleden."