Kompany stuurt boodschap de wereld in: "De gelukkigste ter wereld"

Vincent Kompany stond gisteren voor het eerst in tien weken aan de aftrap van een wedstrijd. En Pep Guardiola gaf hem onmiddellijk zijn kapiteinsband terug. Maar nog beter: Kompany hield het een hele match vol.

Reden genoeg om al een beetje euforisch te worden. "Het voelt fantastisch om terug te zijn", zei hij via de sociale media van de club. "Ik ben met voorsprong de gelukkigste voetballer ter wereld."

"Ik heb hier lang en hard voor gewerkt. Ik heb lang moeten wachten om weer te kunnen spelen voor de club die zo veel voor mij betekent. Ik ben gelukkig. Ik heb heel lang niet gespeeld, het zou dus dom zijn om te denken dat ik nu al 100% ben. Maar ik heb genoeg ervaring om dat op te lossen."

