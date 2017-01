Wat zien we de komende dagen nog vertrekken? Deze jongens mogen/moeten nog weg

De Belgische eersteklassers hebben reeds hun best gedaan qua inkomende transfers. In de laatste dagen proberen ze nog wat balast van zich af te werpen of jongens ervaring te laten opdoen. Hierbij een overzicht.

Anderlecht

Herman Van Holsbeeck is op zoek naar een oplossing voor Diego Capel en Stéphane Badji, die weten dat ze niet veel meer gaan spelen. Voor beiden zou hun toekomst in Spanje kunnen liggen. Granada toonde interesse in beiden.

AA Gent

Michel Louwagie heeft nog wel wat werk. Na al zijn inkomende transfers puilt de kern van de Buffalo's uit, met maar liefst 35 A-kernspelers. Jacob Rinne, Jérémy Taravel, Ibrahim Rabiu, Emir Kujovic en Ofir Davidzada mogen nog weg in de komende dagen.

KV Oostende

Didier Ovono mag vertrekken door de komst van William Dutoit en omdat Silvio Proto zich niet laat opereren. Voor hem wordt een oplossing moeilijk aangezien hij langer in Gabon zit door de dood van zijn vader. Er werd ook gezocht naar een oplossing voor Cyriac en Akpala, die weinig of niet aan spelen toe komen. Maar er is geen deftig bod voor één van de twee binnengekomen.

Charleroi

De Carolo's zijn klaar, er komt waarschijnlijk niemand meer bij en er vertrekt ook niemand meer.

Club Brugge

Bij Club moet er niemand weg, maar er blijft wel vage interesse voor Claudemir, die door de transfers ook niet meer aan de bak zal komen.

KV Mechelen

KV Mechelen laat normaal gezien niemand vertrekken. Misschien kan Van Cleemput nog uitgeleend worden om verder ervaring op te doen.

Standard

Standard liet al veel volk vertrekken. Isaac Mbenza zou de laatste zijn als de deal met Montpellier rondgeraakt.

Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem hebben ze het grootste werk al gedaan door de situatie van Verboom, Brebels, Vetokele en Oulare op te lossen. Misschien kan Zaidi nog verhuurd worden aan een club uit de lagere reeksen om speeltijd op te doen.

Racing Genk

Het blijft afwachten wat er met Leon Bailey gaat gebeuren, maar voor de rest vertrekt niemand meer.

KV Kortrijk

Lennert De Smul zou de enige zijn die nog ergens terecht moet komen om aan spelen toe te komen.

Eupen

Hier is het ook afwachten wat Henry Onyekuru gaat doen. Duikt hij opnieuw op of krijgt hij zijn transfer?

Waasland-Beveren

Bij Waasland-Beveren hoeft er niet meteen iemand te vertrekken. De club staat wel open voor aanbiedingen als er interesse is voor één van de bank- of tribunezitters.

STVV

De Fransman Pierrick Valdivia en spits Nick Proschwitz mogen de club verlaten. Op hun positie heeft de club genoeg alternatieven nu.

Sporting Lokeren

Normaal gezien is de mercato in Lokeren afgelopen.

Moeskroen

Onbekend...

Westerlo

Westerlo lijkt ook klaar met zijn huiswerk. Er mogen wel jongens vertrekken, maar er is geen concrete interesse momenteel.