Debutant Kubo oogst lof, Brugse goalie krijgt felle kritiek: "Die Japanner was echt goed" vs. "Butelle helemaal niet op het niveau van Kalinic"

AA Gent was zondagavond baas in de Slag om Vlaanderen. Dankzij een fluwelen vrije trap van nieuwkomer Yuya Kubo duwden de Buffalo's Club Brugge in het verlies.

Een droomdebuut voor de Japanner vond men ook aan de analistentafel van Play Sports. "Hij was echt goed", vond Marc Degryse. "Hij zorgde voor de aanleiding van het doelpunt, én hij trapt hem knap binnen. Dan moet je veel vertrouwen hebben om die verantwoordelijkheid te nemen en krijgen."

Ludovic Butelle zag er dan weer niet te best uit op de redding. "Die speelde niet op het niveau van Kalinic", pikte ex-doelman Geert De Vlieger in. "Dat zag er niet goed uit. Hij zet zich niet af. Het leek dat hij niet adequaat reageert."