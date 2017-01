Record in de Jupiler Pro League: AA Gent speelde zondag 28 minuten zonder Belgen

Foto: © Photonews

AA Gent stond in de topper tegen Club Brugge bijna een halfuur zonder Belgen op het veld. Na de wissel van Verstraete was het wachten op de invalbeurt van Matton om nog eens een landgenoot bij de Buffalo's in actie te zien.

AA Gent deed gisteren een gouden zaak in de strijd om play-off 1. De Buffalo's klopten Club Brugge met 2-0 en rekenden daarvoor in eerste instatie op de vele buitenlanders bij de club. De Japanse miljoenenaankoop Yuya Kubo brak de ban met een heerlijke vrijschop, de Malinees Kalifa Coulibaly besliste de wedstrijd vanuit buitenspel.

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck werd tijdens deze wintermercato gevoelig versterkt. Bij de acht nieuwkomers zat met Birger Verstraete van KV Kortrijk amper één Belg. Verstraete was in de topper tegen Club Brugge meteen ook de enige landgenoot aan de aftrap aan Gentse zijde.

Record

Rond Verstraete liepen twee Nigerianen, een Japanner, een Kroaat, een Serviër, een Ghanees (met dubbele nationaliteit weliswaar), een Israëliër, een Braziliaan, een Fransman en een Malinees. Coach Hein Vanhaezebrouck hield Verstraete tijdens de rust in de kleedkamer, de Nigeriaan Esiti was zijn vervanger. Tot en met minuut 73 en de invalbeurt van Thomas Matton stond Gent dus 28 minuten zonder Belgen op het veld.

En dat is dit seizoen een record in de Jupiler Pro League. Eerder speelden ook al Charleroi (12 minuten) en Moeskroen (11 minuten) even zonder landgenoten. Ter vergelijking: in de titelmatch van AA Gent tegen Standard op 27 mei 2015 speelden er met Sels, Kums, Dejaegere, Raman, Depoitre, Foket en Van der Bruggen (de laatste drie als invaller) nog zeven Belgen mee.