"Ik ben niet overtuigd van de kwaliteiten van Svilar"

Het doelmannenverhaal bij Anderlecht heeft de gemoederen verhit, vooral bij de fans. Maar ook analist Aad de Mos stelt zich vragen. Zelfs bij Mile Svilar, die toch algemeen als groot talent gezien wordt.

De Mos blijkt toch grote twijfels te hebben bij Svilar, terwijl de rest van de waarnemers hem allemaal een grote toekomst toedichten. ''Ik heb hem op redelijk wat toernooien gezien. Ik ben niet overtuigd van zijn kwaliteiten. Is het omdat zijn naam Svilar is en dat hij de zoon van Ratko is, dat hij wordt gepusht? Ik stel me vragen", aldus De Mos in La Capitale.

En ook de situatie zoals ze nu is, vindt hij raar. "Roef uitlenen en dan de derde keeper van Deportivo halen. Kaminski was misschien wel de beste doelman die ze hadden. Ze praten nu veel over Svilar, maar ik ben niet zeker dat het toekomstige topdoelman is."