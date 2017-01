Verschil Kalinic-Butelle was duidelijk: "Die bal had Preud'homme zelfs in zijn mindere periode" en "Topkeeper"

Club Brugge ging met 2-0 ten onder in Gent, maar misschien hoefde dat niet. De goal van Coulibaly was buitenspel en die van Kubo had Butelle kunnen hebben. Dat zagen ook de analisten.

"Butelle had meer kunnen doen op die vrije trap van Kubo", aldus Wim De Coninck, zelf ex-doelman, in Stadion. Ook Aad De Mos pikte in. "Preud'homme pakt die in zijn goeie tijd." "Zelfs in zijn minder periode", lachte De Coninck. "Jij pakte die ook, Wim", sloot De Mos af.

Ook lof voor Kubo

Kalinic, de doelman van Gent, kreeg wel lof. "Dat is een echte topkeeper. Die gaan ze zeker kunnen doorverkopen met winst. Ik snap niet dat die nog niet in Engeland speelt, dat is een doelman voor de Premier League", aldus De Coninck.

Ook Yuya Kubo kreeg bijval. "Hij moet het nog bewijzen en drie miljoen is veel geld, maar hij lijkt een aanwinst. Hij zorgde voor diepgang, dat was hetgene dat Club Brugge miste", sloot De Coninck af.